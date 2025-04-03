Удары по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

Опубликованы кадры ударов по бойцам ВСУ в Белгородской области

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На записи видны удары по бойцам ВСУ, которые создали опорный пункт в жилом доме. Также дрон атакует тех украинских военных, которые выходят из подземных укрытий.

«Ожесточенные бои в приграничье в Краснояружском районе не прекращаются две недели. Некоторые подразделения ВСУ пытаются сбежать, но их уничтожают наши войска», — говорится в сообщении канала.

Утром в четверг, 3 апреля, сообщалось, что штурмовые группы ВСУ у населенного пункта Демидовка в Белгородской области самовольно оставили свои позиции и пытались бежать. По последним данным, в Демидовке присутствие ВСУ зафиксировано только на юго-западной окраине населенного пункта. Российские военные наносят по ВСУ огневое поражение, противник несет потери.

Бои с ВСУ на границе с Белгородской областью продолжаются с 18 марта. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

