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05:00, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Автовладельцев предупредили об угрозе здоровью при несвоевременности одного действия

Химик Дорохов сообщил об угрозе здоровью при отсутствии чистки автокондиционера
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Автомобильные кондиционеры со времени накапливают влагу, пыль и другие загрязнения, которые создают идеальные условия для размножения бактерий и грибков, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об угрозе здоровью в случае несвоевременной чистки запчасти специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Со временем кондиционер накапливает влагу, пыль и другие загрязнения, создавая идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Это не только снижает эффективность работы системы, но и представляет угрозу здоровью водителя и пассажиров

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии имени А.Н.Реформатского РТУ МИРЭА

«Многие автовладельцы используют различные химические препараты для чистки кондиционеров, однако не все из них способны эффективно уничтожать патогенные микроорганизмы. Популярные средства часто содержат лишь поверхностные дезинфицирующие компоненты, которые временно устраняют неприятные запахи, но не справляются с глубокими загрязнениями внутри системы», — отметил Дорохов.

Специалист рассказал, что средство должно уничтожать не только бактерии, но и вирусы, плесневые грибы и споры.

«Широким спектром антимикробной активности обладают активные биоцидные соединения, такие как производные четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), например, соли гуанидия, а также пероксид водорода. Для устранения загрязнений, бактерий и плесени в системе кондиционирования в составе средства используются пропиленгликоль и изопропиловый спирт, который имеет неприятный запах и часто маскируется добавками ароматизаторов (эвкалиптовым маслом, ментолом и другими)», — сообщил он.

По словам Дорохова, необходимо убедиться, что средство безопасно для материалов, не вызывает коррозии металлических деталей и разрушения полимерных материалов. Он добавил, что некоторые некачественные очистители могут содержать агрессивные вещества, способные повредить резиновые уплотнители и пластиковые элементы системы кондиционирования.

Аэрозольные баллончики с распылением через дефлекторы вентиляции являются наиболее удобными и эффективными для самостоятельного использования. Выбирая продукт, обращайте внимание на наличие клинических испытаний и сертификатов качества, таких как маркировка CE, которая подтверждает соответствие европейским стандартам безопасности

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии имени А.Н.Реформатского РТУ МИРЭА

«Перед использованием любого средства обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя. Большинство очистителей требуют включения режима рециркуляции воздуха и работы вентилятора на максимальной скорости во время обработки. После завершения процедуры рекомендуется проветрить салон автомобиля, открыв окна и двери, чтобы удалить остатки химикатов. Регулярная профилактика и чистка кондиционера, особенно перед началом летнего сезона, поможет избежать неблагоприятных последствий для здоровья и обеспечит работоспособность системы», — заключил он.

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