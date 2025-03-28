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13:47, 28 марта 2025Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

НБКИ: Доля отказов по заявкам на автозаймы выросла до 81,1 процента в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2025 года доля отказов по заявкам на автозаймы в России увеличилась до 81,1 процента от общего количества заявок. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в январе доля подобных ответов находилась на уровне в 80,2 процента. Таким образом, в месячном выражении показатель вырос на 0,9 процентного пункта (п.п.). Доля отказов по автокредитам растет третий месяц подряд. Тенденция началась в конце 2024 года и продолжилась в начале 2025-го, пояснили эксперты.

В ноябре прошлого года доля отказов по заявкам на автозаймы составляла 76,4 процента. С тех пор показатель увеличился на 4,7 п.п. На столько же достигнутый в феврале 2025-го результат превысил значение, зафиксированное в том же периоде прошлого года. Наибольшие доли отказов в конце зимы были отмечены в Краснодарском крае (83,1 процента), а также в Ростовской (83,1 процента) и Московской (82,2 процента) областях. В столице показатель составил 79,6 процента, заключили аналитики.

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С учетом рекордно высокой ключевой ставки, которая с октября 2024-го находится на уровне в 21 процент годовых, растут и рыночные проценты по автокредитам. На этом фоне финансовые организации стараются осторожнее подходить к вопросу выдач подобного рода займов из-за риска невыплат.

В нынешних реалиях автокредиты могут брать разве что подпадающие под условия льготных программ автопроизводителей и граждане со стабильно высоким уровнем ежемесячного дохода, подчеркивал глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. В результате все большее число россиян сейчас сталкиваются с отказами по заявкам на автозаймы.

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