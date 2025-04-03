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16:31, 3 апреля 2025Бывший СССР

Украинец пошел за помощью в полицию и чуть не попал на фронт

Украинец обратился за помощью в полицию и чуть не отправился в ТЦК
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Полиция собиралась отправить украинца в ТЦК за его обращение. Об этом сообщает предприниматель из Днепра Сергей Таран в социальной сети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда я пришел в полицию писать заявление, у меня первым образом попросили военно-учетные данные», — сообщается в публикации.

Таран объяснил, что он пошел за помощью в полицию и чуть не попал на фронт. Его возмутило такое отношение к человеку, который пришел за защитой к правоохранительным органам. Он также отметил, что теперь не доверяет полиции.

Ранее украинских полицейских начали добавлять в домашние чаты. По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Яны Ермоленко, правоохранительные органы смогут реагировать на сообщения о нарушениях законодательства, в том числе мобилизационного.

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