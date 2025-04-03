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06:22, 3 апреля 2025Культура

Умерла актриса Наталья Назарова

Актриса и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподавала артистка.

«В ГИТИСе большое горе — не стало Натальи Вадимовны Назаровой, нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера», — говорится в публикации.

О смерти режиссера также сообщал ректор университета Григорий Заславский. В беседе с ТАСС он рассказал, что Назарова последние дни жизни провела в больнице. По предварительным данным, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

Назарова известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Каменская 3», «Марш Турецкого», «Львиная доля», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки». Помимо этого, она выступила сценаристом кинокартин «Ранетки», «Бесы», «Внук космонавта», «Русалка» и «Слушая тишину», а также сняла фильмы «Дочь», «Простой карандаш» и «Райцентр».

Ранее сообщалось о смерти игравшего в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актера Олега Юдина. Его не стало 5 февраля

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