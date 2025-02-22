Стало известно о смерти игравшего в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актера

РБК: Умер игравший в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актер Олег Юдин

Российский актер Олег Юдин скончался на 63-м году жизни. Об этом пишет РБК.

Знакомый актера сообщил, что Юдина не стало 5 февраля. В окружении актера РБК подтвердили информацию о его смерти. Причина не приводится.

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. Он окончил Высшее театральное училище (ВТУ) имени Щепкина и Российскую академию государственной службы при президенте России. Актер сыграл роли в ряде российских сериалов, в том числе в проектах «Склифосовский», «Скорая помощь», «Плевако», «Свидетели», «След» и других.

21 февраля стало известно о смерти создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Ему было 54 года. По данным СМИ, он скончался из-за последствий онкологии, обнаруженной в 2023 году.