Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:06, 22 февраля 2025Культура

Стало известно о смерти игравшего в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актера

РБК: Умер игравший в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актер Олег Юдин
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: олег юдин / YouTube

Российский актер Олег Юдин скончался на 63-м году жизни. Об этом пишет РБК.

Знакомый актера сообщил, что Юдина не стало 5 февраля. В окружении актера РБК подтвердили информацию о его смерти. Причина не приводится.

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. Он окончил Высшее театральное училище (ВТУ) имени Щепкина и Российскую академию государственной службы при президенте России. Актер сыграл роли в ряде российских сериалов, в том числе в проектах «Склифосовский», «Скорая помощь», «Плевако», «Свидетели», «След» и других.

21 февраля стало известно о смерти создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Ему было 54 года. По данным СМИ, он скончался из-за последствий онкологии, обнаруженной в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      Лидер Pink Floyd оценил положение Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать»

      В России сократится доля импортного пива

      Роднина рассказала о влиянии санкций на ее жизнь

      Российские войска ударили по крупному логистическому центру ВСУ

      Названы характеристики сбитого Россией украинского истребителя

      В Госдуме призвали премьера Польши «прикусить язык»

      Стало известно об усилении позиций российских войск в Пятихатках

      Медведев призвал США осматривать туалеты после приезда Зеленского

      Стало известно о новой попытке диверсии против фрегата ВМС Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше