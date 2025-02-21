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14:28, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Умер создатель «Дорожного радио»

Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Андрей Михайлов

Андрей Михайлов. Кадр: Kolya Korobov / YouTube

Ушел из жизни создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов. Об этом сообщается на сайте холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), в который входит радиостанция.

Уточняется, что Михайлов умер в пятницу, 21 февраля. Причина смерти не приводится.

Как отметили в ЕМГ, Михайлов посвятил работе в индустрии радиовещания почти 30 лет.

«Дорожное радио» он вместе с командой запустил в 2003 году и до 2023 года был программным директором радиостанции. После этого Михайлов выступал в качестве консультанта станции. «Под его началом "Дорожное радио" стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке», — добавили в холдинге. В ЕМГ также назвали смерть основателя «Дорожного радио» большой утратой.

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