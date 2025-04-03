Утерянный две тысячи лет назад кошелек нашли в России

Утерянный еще две тысячи лет назад кошелек с деньгами нашли в Анапе

Кошелек с монетами, утерянный две тысячи лет назад, нашли на месте бывшей античной усадьбы Верхнее Джемете II в Анапе. Об этом сообщает «Родина».

Как утверждается, находка была сделана еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось ее описать. В кошельке остались 10 монет Амиса и Синопы митридатовского времени. Все это дает возможность понять, когда именно на Боспоре произошло мощное землетрясение. Новые данные говорят о том, что стихийное бедствие настигло людей в 95-90 годах до нашей эры.

«Правда, ткань от самого кошелька не сохранилась, но ученые уверены, что найденные монеты хранились именно в нем», — сказано в сообщении.

Предполагается, что человек, спасавшийся в тот момент от природной стихии, мог в панике уронить кошелек на пол усадьбы. Также специалисты сделали вывод, что эта вещь, вероятно, принадлежала торговцу или чиновнику.

Ранее в одном из княжеских могильников в Адыгее нашли редчайшее сокровище — древнейшие тюбетейки, которые остались в сохранности, несмотря на многовековой возраст. Также специалисты отыскали уникальное навершие головного убора с позолотой, изготовленное из драгоценных металлов.

Незадолго до этого в Кабардино-Балкарии археологам попался пояс возрастом полторы тысячи лет. Артефакт, который изготовили, предположительно, в VI веке, был найден в могильнике Заюково-3.