В Белом доме сделали заявление о новых «жестких» санкциях против России

Пресс-секретарь Белого дома Левитт допустила введение новых санкций против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт допустила введение новых «жестких» санкций против России. Об этом сообщает Axios.

По ее словам, Россия не попала в список стран, в отношении которых были введены таможенные пошлины, поскольку санкции уже «исключают любую значимую торговлю». «Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями"», — говорится в материале.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что новые санкции Вашингтона могут быть направлены на замороженные активы России и на попытки остановить транспортировку российской нефти. Он отметил, что необходимо ужесточить ограничения.