Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 3 апреля 2025Мир

В Белом доме сделали заявление о новых «жестких» санкциях против России

Пресс-секретарь Белого дома Левитт допустила введение новых санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт допустила введение новых «жестких» санкций против России. Об этом сообщает Axios.

По ее словам, Россия не попала в список стран, в отношении которых были введены таможенные пошлины, поскольку санкции уже «исключают любую значимую торговлю». «Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями"», — говорится в материале.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что новые санкции Вашингтона могут быть направлены на замороженные активы России и на попытки остановить транспортировку российской нефти. Он отметил, что необходимо ужесточить ограничения.

    Обсудить
    Последние новости

    России не оказалось в списке таможенных пошлин США для разных стран

    В российском регионе объявили ракетную опасность

    В Британии назвали количество поставленных Украине с 2022 года дронов

    В Белом доме сделали заявление о новых «жестких» санкциях против России

    Найдены способные выжить на Марсе организмы

    В российском регионе неизвестные осквернили могилы участников СВО

    Женщина пошла на первое свидание с молодым человеком и лишилась машины

    Атаку «бронесараев» в зоне СВО показали на видео

    Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда

    Мошенники начали оформлять кредиты на россиян под одним предлогом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше