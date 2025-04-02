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20:22, 2 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Трампа высказался о санкциях США против России

Келлог: Новые санкции США могут быть направлены на замороженные активы России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Новые санкции США могут быть направлены на замороженные активы России и на попытки остановить транспортировку российской нефти. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox Business.

«Послушайте, вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Можно было бы заняться ими. Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70 процентов этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его», — сказал он.

По словам Келлога, проблема санкций заключается в их эффективности. Он отметил, что глава Минфина США Скотт Бессент оценивает эффективность санкций, вводимых США, на «шесть» из «десяти». Таким образом, нужно ужесточить ограничения, убежден спецпосланник.

В том же интервью Кит Келлог заявил, что украинский конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению. По его словам, президент США Дональд Трамп «недоволен действиями обеих сторон конфликта», но все еще «сфокусирован на скорейшем урегулировании» украинского кризиса и намерен добиться полного прекращения огня.

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