Еще один член ЕАЭС захотел сотрудничать с ЕС

Президент Киргизии Жапаров встретился с Фон дер Ляйен в Узбекистане

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Об обсуждении сотрудничества постсоветской республики с Брюсселем пишет пресс-служба киргизского лидера.

Сообщается, что президент Киргизии отметил динамичное развитие взаимоотношений Центральной Азии с Евросоюзом. Это, сообщают в Бишкеке, приносит практические результаты.

Стороны также обсудили сотрудничество между Киргизией и Европейским союзом (ЕС). Жапаров и Фон дер Ляйен отметили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

Киргизия также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2015 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в другой стране-участнице ЕАЭС — Армении закона о вступлении в ЕС. «Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — заявил дипломат.