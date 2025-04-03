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17:40, 3 апреля 2025Бывший СССР

Еще один член ЕАЭС захотел сотрудничать с ЕС

Президент Киргизии Жапаров встретился с Фон дер Ляйен в Узбекистане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Об обсуждении сотрудничества постсоветской республики с Брюсселем пишет пресс-служба киргизского лидера.

Сообщается, что президент Киргизии отметил динамичное развитие взаимоотношений Центральной Азии с Евросоюзом. Это, сообщают в Бишкеке, приносит практические результаты.

Стороны также обсудили сотрудничество между Киргизией и Европейским союзом (ЕС). Жапаров и Фон дер Ляйен отметили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

Киргизия также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2015 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в другой стране-участнице ЕАЭС — Армении закона о вступлении в ЕС. «Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — заявил дипломат.

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