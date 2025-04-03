Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 3 апреля 2025Экономика

В Германии предупредили о риске начала мировой торговой войны

Глава BGA Яндура: Трамп совершает прямую атаку на мировую торговлю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Введя масштабные импортные пошлины, администрация президента США Дональда Трампа совершила прямую атаку на мировую торговлю. Об этом заявил глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура, его слова приводит ТАСС.

Резкое повышение таможенных ставок в США, отметил он, затронуло более ста торговых партнеров. Такие масштабы свидетельствуют о риске начала полноценной мировой войны в обозримом будущем, предупредил Яндура. Это противостояние в значительной степени ослабит темпы роста немецкой экономики и окажет негативное воздействие на динамику глобального ВВП.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
Сегодня

При таком раскладе одними из главных пострадавших могут оказаться европейские страны. На фоне этого их властям необходимо скооперироваться в решении проблемы. Одним из выходов из кризисной ситуации, считает Яндура, могли бы стать заключения соглашений о свободной торговле между Евросоюзом и третьими странами или блоками. «Это будет способствовать достижению независимости от США», — заключил руководитель BGA.

Ранее Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрожающего национальной безопасности торгового дисбаланса. В этом он обвинили в том числе европейские страны. Повышение американских пошлин затронуло в общей сложности 185 государств. Базовый тариф составит 10 процентов. Самые же высокие пошлины ввели в отношении товаров из Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46 процентов), Таиланда (36 процентов), Китая (34 процента), Тайваня (32 процента) и ЮАР (30 процентов). России в этом списке не оказалось. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что Соединенные Штаты фактически не торгуют с РФ из-за санкций.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Фон дер Ляйен решила положиться на Среднюю Азию

    Названа причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

    Модный бренд представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети

    В Киеве рассказали о темах заседания совета Украина — НАТО

    Стало известно о переброске сил ВСУ в Курскую область через подземный ход монастыря

    Овечкин обошел Илона Маска

    Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма

    Женщина почти четыре дня провела под обломками здания и выжила

    Людей с аллергией на пыльцу призвали исключить из рациона некоторые продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше