В МИД Армении призвали к продолжению партнерских отношений с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян призвал к продолжению партнерских отношений с Россией

Армения и Россия должны сохранить партнерские отношения и сотрудничество в политической и экономической сферах. К продолжению и укреплению связей двух стран в поздравлении с годовщиной установления дипломатических отношений призвал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов. Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в поздравлении.

Дипломат выразил уверенность, что диалог двух стран продолжит развиваться, поскольку в этом состоит интерес как Еревана, так и Москвы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в Армении закона о вступлении в Евросоюз (ЕС). По его словам, членство Еревана в ЕС несовместимо с участием республики в Евразийском экономическом союзе.