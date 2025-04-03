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12:31, 3 апреля 2025Бывший СССР

В МИД Армении призвали к продолжению партнерских отношений с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян призвал к продолжению партнерских отношений с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения и Россия должны сохранить партнерские отношения и сотрудничество в политической и экономической сферах. К продолжению и укреплению связей двух стран в поздравлении с годовщиной установления дипломатических отношений призвал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов. Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в поздравлении.

Дипломат выразил уверенность, что диалог двух стран продолжит развиваться, поскольку в этом состоит интерес как Еревана, так и Москвы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в Армении закона о вступлении в Евросоюз (ЕС). По его словам, членство Еревана в ЕС несовместимо с участием республики в Евразийском экономическом союзе.

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