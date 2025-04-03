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09:19, 3 апреля 2025Бывший СССР

В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

Галузин рассказал о диалоге России с Арменией о ее вступлении в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы повестки дня в атмосфере откровенности. Реакцию Москвы на закон о вступлении Еревана в Европейский союз (ЕС) раскрыл заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня», — рассказал дипломат.

До этого Галузин указал руководству Армении на невозможность быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ЕС. Дипломат выразил надежду, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС.

26 марта Национальное собрание (парламент) Армении принял законопроект «о начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе»». Инициативу поддержала только правящая фракция «Гражданский договор» Никола Пашиняна..

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