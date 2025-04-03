В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

Замглавы МО Горемыкин о военкорах на СВО: Не дай бог попадут под наши обстрелы

Военкоры в зоне проведения специальной военной операции (СВО) могут попасть под случайные удары российских войск, если Минобороны не будет отслеживать их перемещение. Об этом порассуждал замглавы Минобороны России генерал армии Виктор Горемыкин, его слова приводит РБК.

По мнению российского офицера, оборонное ведомство должно быть в курсе всех передвижений журналистов в зоне боевых действий.

«[Перемещение] должно регулироваться, иначе завтра заедет один, другой, третий. Мы не знаем, где он появился, не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», — заявил Горемыкин.

Как сообщалось ранее, Минобороны планирует поддержать создание законопроекта о статусе военных корреспондентов.