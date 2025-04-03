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16:18, 3 апреля 2025Россия

В Минобороны высказались о создании законопроекта о статусе военкоров

Замминистра обороны Горемыкин: МО поддержит создание проекта о статусе военкоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минобороны поддержит создание законопроекта о статусе военных корреспондентов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин, чьи слова приводит ТАСС.

«Я полагаю, что по этой теме надо работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но нужно работать отдельным законопроектом», — сказал он во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

По его словам, рассматривать вопрос присвоения военкорам статуса ветерана боевых действий нужно не только в масштабе отражения вторжения в Курскую область, но с учетом спецоперации. Горемыкин также подчеркнул, что журналисты не должны бесконтрольно находиться на территории боевых действий, так как это может привести к печальным последствиям.

3 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто участвует в боевых действиях на территории Курской области. Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО.

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