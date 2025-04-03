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10:00, 3 апреля 2025Россия

В офисе в центре Москвы нашли мертвым гендиректора крупной медицинской компании

«МК»: В офисе в Москве нашли мертвым гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В офисе крупной медицинской компании «Гала-оптика» на Донской улице в центре Москвы нашли мертвым ее 59-летнего гендиректора Михаила Могилевцева. Об этом пишет «МК».

По информации издания, Могилевцева обнаружили без признаков жизни 2 апреля около 17:00. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Следов криминала, предварительно, нет.

Согласно информации на сайте «Гала-оптика», компания существует с 1999 года и занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров для медицинского оборудования, в числе которых бумага, одноразовые и многоразовые электроды, прикроватные мониторы и другие изделия.

Ранее в Петрозаводске под окнами здания Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артура Пряхина нашли тело главы регионального управления Артура Пряхина.

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