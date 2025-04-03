В России решили освободить от НДФЛ одну категорию выплат

Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты компаний на детей до ₽1 млн

Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которому сумма не облагаемой налогом корпоративной выплаты при рождении ребенка до одного миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС.

«Поправками предусматривается увеличение до одного миллиона рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — сообщили в министерстве.

Также предлагается включить подобную выплату в состав расходов, учитываемых при вычислении налога на прибыль.

Ранее лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35 процентов. Он также напомнил, что до этого призывал поднять ставку налога 25 процентов для россиян с доходом от 250 до 500 миллионов рублей в год.