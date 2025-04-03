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17:47, 3 апреля 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на слив коровьих фекалий на поля

В Тюменской области пожаловались на слив молокозаводом коровьих фекалий на поля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В селе Тюменской области пожаловались на слив коровьих фекалий на поля местным молокозаводом. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

По словам местных жителей, из-за завода «Тюменьмолоко», входящего в состав агродивизиона холдинга «Арсиб» и расположенного на ферме в селе Киндер, в поле между населенным пунктом и селом Маслянка наблюдается экологическая катастрофа, поскольку предприятие бесконтрольно сливает туда коровьи фекалии.

В свою очередь, компания отрицает причастность к загрязнениям, утверждая, что у нее нет ферм в этой локации. Между тем на официальном сайте холдинга «Арсиб» есть информация о том, что ферма в селе Киндер входит в состав компании «Тюменьмолоко» с 2019 года и является одной из основных в составе агродивизиона холдинга.

По факту инцидента на место выехали специалисты Россельхознадзора с проверкой.

Ранее жители подмосковного Чехова пожаловались, что фекальные воды вместо приемника сточных сооружений слили на поля.

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