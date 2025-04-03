В США назвали причины визита главы РФПИ в Вашингтон

WP: Дмитриев посетил США ради мирного урегулирования и финансовых сделок

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может находиться в США с целью смягчить позицию администрации президента США Дональда Трампа и подчеркнуть перспективы как мирного урегулирования, так и крупных финансовых соглашений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Два таких человека [Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф] могут договориться, потому что речь идет, прежде всего, о деньгах и власти, и в этом смысле у них одинаковые намерения», — заявил газете бывший российский чиновник на условиях анонимности.

Издание отмечает, что Дмитриев является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с 2022 года.

2 апреля сообщалось, что глава РФПИ и спецпредставитель президента России Дмитриев прибыл в Вашингтон и позднее встретится там со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

