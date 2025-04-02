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21:01, 2 апреля 2025Мир

В США заявили о прибытии главы РФПИ в Вашингтон

CNN: Глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон и встретится с Уиткоффом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sergei Savostyanov / TASS / Host Photo Agency / Pool / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон и позднее встретится там со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон и, как ожидается, в среду встретится с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине», — говорится в материале.

2 апреля пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит российской делегации в Вашингтон во главе с Дмитриевым возможен.

Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники также писала о встрече Дмитриева с Уиткоффом в Белом доме.

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