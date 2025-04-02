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16:29, 2 апреля 2025Мир

В США раскрыли подробности о возможном визите главы РФПИ в Вашингтон

CBS News: Встреча главы РФПИ Дмитриева и Уиткоффа может состояться 2 апреля
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться 2 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщила журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники в социальной сети Х.

«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника», — утверждается в публикации.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит российской делегации в Вашингтон во главе с Дмитриевым возможен.

Ранее канал CNN сообщил со ссылкой на источники, что глава РФПИ отправится в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом.

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