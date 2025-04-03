В ЦБ назвали условие для появления массово доступной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: Массово доступная ипотека появится при низкой инфляции

Массово доступная ипотека в России появится, когда понизится ключевая ставка на фоне низкой инфляции. Такое условие назвала глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Глава финансового регулятора напомнила, что ипотека в стране начала активно развиваться без массовых льготных программ и без нагрузки на бюджет, когда инфляция была на уровне 4 процентов несколько лет подряд. Тогда ставки по ипотеке достигали 8 процентов годовых.

«Это основной механизм, с помощью которого мы можем делать доступную ипотеку, поэтому для нас очень важно инфляцию снизить, чтобы все ставки и для бизнеса были умерены, и для людей, которые хотят долгосрочно взять кредит», — пояснила Набиуллина.

Ранее стало известно, что первоначальный взнос по ипотеке в России достиг трети от стоимости жилья. По информации специалистов, в январе 2025 года показатель находился на рекордно высоком уровне — 32 процента.