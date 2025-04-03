Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 3 апреля 2025Экономика

В ЦБ назвали условие для появления массово доступной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: Массово доступная ипотека появится при низкой инфляции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Массово доступная ипотека в России появится, когда понизится ключевая ставка на фоне низкой инфляции. Такое условие назвала глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Глава финансового регулятора напомнила, что ипотека в стране начала активно развиваться без массовых льготных программ и без нагрузки на бюджет, когда инфляция была на уровне 4 процентов несколько лет подряд. Тогда ставки по ипотеке достигали 8 процентов годовых.

«Это основной механизм, с помощью которого мы можем делать доступную ипотеку, поэтому для нас очень важно инфляцию снизить, чтобы все ставки и для бизнеса были умерены, и для людей, которые хотят долгосрочно взять кредит», — пояснила Набиуллина.

Ранее стало известно, что первоначальный взнос по ипотеке в России достиг трети от стоимости жилья. По информации специалистов, в январе 2025 года показатель находился на рекордно высоком уровне — 32 процента.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Россиянин в одиночку заставил московский аэропорт снизить цены на воду

    Женщина не ела два года из-за необычного постковидного синдрома

    Курс евро к рублю резко вырос

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше