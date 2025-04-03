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12:16, 3 апреля 2025Экономика

Влияние Трампа на привлекательность доллара оценили

Reuters: Из-за политики Трампа инвесторы стали все чаще избегать доллара
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Доллар, который прежде считался одним из самых безопасных инструментов для вложения денег в периоды потрясений, потерял симпатии инвесторов, и они начали избегать американской валюты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной этого стала политика президента США Дональда Трампа. Ситуация с тарифами усилила неопределенность и обеспокоенность по поводу того, как они повлияют на экономический рост. В итоге доллар резко упал на фоне роста других безопасных активов. Свою роль в этом сыграли и прогнозы о возможной рецессии в США.

Как заявил руководитель отдела валютной стратегии и стратегии с фиксированным доходом Russell Investments Ван Луу, прежде он считал доллар, иену и швейцарский франк тремя основными валютами-убежищами, но теперь поменял мнение. По данным LSEG, в этом году индекс доллара упал почти на четыре процента, и это худшее начало года с 2016 года.

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Впрочем, хотя действия Трампа подорвали доверие к доллару как к безопасной валюте, некоторые инвесторы полагают, что в конечном итоге он может вновь обрести привлекательность. Пока же в ситуации, когда капиталы ищут безопасную гавань, больше прочих выигрывает иена. С начала года она выросла почти на семь процентов. Другой фаворит среди валют-убежищ, швейцарский франк, прибавил больше четырех процентов.

Ранее Трампа уже обвиняли в подрыве могущества доллара. Валютных стратегов встревожило то, сумеет ли доллар сохранить традиционную роль безопасного убежища на валютных рынках. Есть мнение, что действия Белого дома ускоряют дедолларизацию.

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