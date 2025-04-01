Трампа обвинили в подрыве могущества доллара

Reuters: Изоляционистская политика Трампа ускорит дедолларизацию

Больше трети опрошенных валютных стратегов обеспокоены тем, как политика президента США Дональда Трампа повлияет на статус доллара. Об этом сообщило издание Reuters.

Они встревожены тем, сможет ли доллар сохранить традиционную роль безопасного убежища на валютных рынках. Некоторые полагают, что изоляционистская политика Трампа ускорит дедолларизацию. Кроме того, 19 валютных стратегов из 51 не исключили подрыва репутации доллара на рынках, особенно в долгосрочной перспективе. Так, руководитель отдела глобальных исследований валютного рынка Deutsche Bank Джордж Саравелос допустил, что статус доллара как валюты-убежища может ослабевать. Это связано как с ухудшением перспектив американской экономики, так и с сомнениями в стабильности глобальных норм права. Как следствие, инвесторы будут вкладываться в доллар со все меньшей охотой.

Валютный стратег JP Morgan Ариндам Сандилья предположил, что в течение ближайших 20 лет будет наблюдаться неуклонное сокращение доли доллара в резервах центральных банков и поиск альтернативных резервных активов. Например, таких как золото.

В конце января этого года Трамп потребовал, чтобы государства БРИКС оставили попытки заменить доллар в торговле. В противном случае он пообещал им стопроцентные пошлины. Позже он заявил, что страны БРИКС отказались от планов создания альтернативы доллару, так как их будто бы напугали угрозы Вашингтона.