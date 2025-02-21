Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 150 процентов за попытку заменить доллар

Трамп: угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в размере 150 процентов и прекратить с ними торговлю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, страны БРИКС планировали создать новую валюту, возможно, использовать китайский юань, но после угрозы Соединенных Штатов «они передумали».

13 февраля Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины. По его словам, межгосударственное объединение создавалось с «мутной и нехорошей» целью. Глава Белого дома подчеркнул, что продолжит вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

В январе Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера объединения. Страна стала девятым государством-партнером БРИКС. Такой статус уже есть у Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

