Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 18 января 2025Мир

Еще одна страна стала партнером БРИКС

МИД Бразилии: Нигерия стала партнером БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера объединения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС.

Соответствующее объявление было сделано 17 января. Отмечается, что Нигерия является одной из крупнейших экономик Африки и имеет схожие интересы с другими членами объединения. «Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в сообщении.

Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Такой статус уже есть у Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине подтвердили потерю Времевки

      Махачев остался без соперника за день до титульного боя. Что об этом известно и с кем подерется российский чемпион?

      Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

      Минфин США анонсировал чрезвычайные меры для избежания дефолта

      Глава Приднестровья назвал причину решения Молдавии не пропускать газ

      В российском регионе объявили об опасности ударов БПЛА

      Шольц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

      Опубликованы показания Дурова на первых слушаниях во Франции

      В Польше заявили о неизбежности признания Киевом потери территорий

      Байден заявил о совместных поездках с Си Цзиньпином по Тибету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше