В Кремле рассказали о нежелании Саудовской Аравии торопиться со вступлением в БРИКС

В Кремле заявили, что Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС

Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, [они] взяли на этот счет паузу», — рассказал представитель Кремля.

Ранее эксперт Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Николай Сурков объяснил нежелание саудовских властей спешить со вступлением в БРИКС. По его словам, Эр-Рияд имеет непростые отношения с членами объединения, а также не желает занимать ту или иную сторону в противостоянии как между США и Китаем, так и между США и Россией.