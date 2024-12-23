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18:48, 23 декабря 2024Мир

В Кремле рассказали о нежелании Саудовской Аравии торопиться со вступлением в БРИКС

В Кремле заявили, что Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency / Reuters

Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, [они] взяли на этот счет паузу», — рассказал представитель Кремля.

Ранее эксперт Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Николай Сурков объяснил нежелание саудовских властей спешить со вступлением в БРИКС. По его словам, Эр-Рияд имеет непростые отношения с членами объединения, а также не желает занимать ту или иную сторону в противостоянии как между США и Китаем, так и между США и Россией.

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