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13:52, 14 декабря 2024Мир

Эксперт объяснил сомнения Саудовской Аравии по поводу участия в БРИКС+

Политолог Сурков прокомментировал сомнения Саудовской Аравии по поводу БРИКС+
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Саудовская Аравия испытывает сомнения по поводу участия в БРИКС+ из-за непростых отношений между членами объединения и его недостаточной институционализации. Такое объяснение дал эксперт Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Николай Сурков, пишет РБК.

Как отметил политолог, официальные лица и экспертное сообщество в Саудовской Аравии «в один голос» говорят, что королевство не станет занимать ту или иную сторону в противостоянии как между США и Китаем, так и между США и Россией.

В частности, Сурков обратил внимание на то, что страна, хотя и заняла по отношению к Москве критическую позицию в связи с началом специальной военной операции на Украине, не стала присоединяться к введению антироссийских санкций.

Касаемо связей с Москвой эксперт подчеркнул, что, несмотря на заявленный в 2021 году «качественный скачок» в двусторонних отношениях, говорить о заложенном фундаменте для «стратегического партнерства» пока преждевременно, хотя и имеются предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества в ряде сфер — торгово-экономической, энергетической и в вопросах региональной повестки.

«В политической сфере Россия и Саудовская Аравия имеют общую стратегическую цель — восстановить стабильность на Ближнем Востоке после событий "арабской весны" и кризиса в Газе», — говорится в исследовании Суркова.

Эксперт также отмечает, что Москва и Эр-Рияд имеют схожие подходы к вопросам формирования архитектуры безопасности в Персидском заливе — «акцент на прямом диалоге, создание надежных каналов связи и привлечение широкого круга внерегиональных игроков».

«Россия трезво оценивает собственные возможности и не пытается заменить США в роли гаранта безопасности для Саудовской Аравии и аравийских монархий или конкурировать с КНР в экономической сфере. Тем не менее Россия позиционирует себя в качестве миротворца и посредника, стремясь играть более заметную роль в Заливе, что отвечает ее долгосрочным интересам как великой державы», — говорится в докладе.

Ранее советник президента России Антон Кобяков спрогнозировал, что к 2030 году доля БРИКС с учетом новых стран-участниц объединения и их партнеров вырастет в общей сложности на 19 процентных пунктов.

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