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23:39, 13 февраля 2025Мир

Трамп заявил о «смерти» БРИКС

Трамп: После моих угроз ввести пошлины БРИКС умер
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал американский президент.

По его словам, БРИКС создавался с «мутной и нехорошей» целью. Трамп подчеркнул, что продолжить вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что власти США воспринимают страны БРИКС как угрозу экономическому положению Вашингтона. «Для них важно максимально табуировать возможные внутренние финансовые отношения между членами БРИКС. Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул он.

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