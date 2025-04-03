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19:03, 3 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Влияние удорожания золота на стоимость ювелирных украшений оценили

Геммолог Лардо: Золотые изделия малых ювелирных компаний могут стать дороже
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

На фоне рекордного роста биржевой стоимости золота часть ювелирных украшений из этого металла может вырасти в цене. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дала геммолог и основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо.

В моменте колебания курса больше затронут инвесторов, нежели крупных производителей и дистрибьюторов, полагает Лардо. Экономическая стратегия крупных ювелирных компаний, по ее словам, основана на «игре в долгую», когда биржевой курс оценивается в перспективе оптовых закупок сырья на ближайшие один-три года. «В этом случае стоимость золота имеет более устойчивые тренды. Такие бренды ежегодно увеличивают цены на серьги, кольца, колье и другие изделия в среднем на 10-15 процентов», — пояснила эксперт.

По малым ювелирным производствам ситуация выглядит иначе, добавила представитель Lardaux. Они, по ее словам, вынуждены подстраиваться под волатильность биржи и покупать драгоценные металлы по рекордно высокой стоимости, что напрямую отражается на рекомендованной розничной цене. Изделия таких компаний могут подорожать более чем на 30 процентов. При этом для конечного потребителя цена украшений снижаться уже не будет, даже если произойдет откат рынка.

Однако ожидать отката в ближайшей перспективе не стоит, считает геммолог. «Уже более 20 лет стоимость золота имеет только восходящий тренд, и выросла за этот период в шесть раз, поэтому золотые ювелирные изделия можно считать выгодным вложением», — резюмировала она.

Ранее стоимость золота на бирже Comex установила новый исторический рекорд. В ходе торгов 2 апреля фьючерсы на поставку этого драгметалла прибавили 1,12 процента, достигнув показателя 3201,6 доллара за тройскую унцию. При этом в четверг, 3 апреля, цена скорректировалась до уровня 3171,5 доллара за тройскую унцию.

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