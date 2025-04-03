Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

Всем 28 городам Нижегородской области присвоили высокий индекс качества городской среды. Об этом сообщает агентство «НТА-Приволжье».

По информации издания, Минстрой России обнародовал итоги индекса качества городской среды для 1116 городов страны за 2024 год. Доля городов с благоприятной средой в стране составила 82,4 процента. По итогам года индекс качества городской среды в Нижегородской области оценен на 235 баллов, что на 34 процента выше показателя 2019-го года.

«Регион вошел в десятку лучших по показателям благоприятности для жизни, наши баллы выше среднероссийских. Больше всего баллов среди городов нашей области набрал Арзамас. Общественные пространства, озелененные территории, жилой фонд и вся городская инфраструктура оценивались по критериям безопасности, комфорта, местной идентичности, экологичности, эффективности управления и по соответствию современным потребностям людей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что помимо Арзамаса высокие показатели индекса также продемонстрировали Саров, Дзержинск и Павлово. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления.

Ранее в апреле сообщалось, что в Нижегородской области проведут масштабные раскопки.