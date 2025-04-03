Минстрой России: Все крупнейшие города страны признаны комфортными для жизни

Согласно итогам Индекса качества городской среды (ИКГС) за 2024 год, все крупнейшие города России признаны комфортными для жизни. Отчет опубликован на сайте Минстроя страны.

Исследование проходило в более чем тысяче городов. Из них 920 имеют благоприятную среду обитания. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, таких результатов удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и слаженной работе регионов.

Ранее опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.