Согласно итогам Индекса качества городской среды (ИКГС) за 2024 год, все крупнейшие города России признаны комфортными для жизни. Отчет опубликован на сайте Минстроя страны.
Исследование проходило в более чем тысяче городов. Из них 920 имеют благоприятную среду обитания. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, таких результатов удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и слаженной работе регионов.
Ранее опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.