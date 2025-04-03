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14:57, 3 апреля 2025Моя страна

Все крупнейшие города России признаны комфортными для жизни

Минстрой России: Все крупнейшие города страны признаны комфортными для жизни
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Согласно итогам Индекса качества городской среды (ИКГС) за 2024 год, все крупнейшие города России признаны комфортными для жизни. Отчет опубликован на сайте Минстроя страны.

Исследование проходило в более чем тысяче городов. Из них 920 имеют благоприятную среду обитания. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, таких результатов удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и слаженной работе регионов.

Ранее опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.

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