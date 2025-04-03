Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров и остался жив. Что происходило с теми, кому повезло меньше?

Выходец с Украины побывал на острове аборигенов, убивающих чужаков

В Индии задержали выходца с Украины, который заплыл на Норт-Сентинел и остался жив. Этот небольшой остров населяют аборигены, которые избегают контактов с цивилизацией и без колебаний расправляются с чужаками. Известно лишь несколько случаев, когда встречи с ними заканчивались мирно. Поэтому Индия, в ведении которой находится Норт-Сентинел, запрещает к нему приближаться и тревожить его обитателей.

Фото: Gautam Singh / AP

Аборигены с Норт-Сентинела нападают на любого, кто вторгается в их владения

1867 год. На рифы недалеко от Норт-Сентинела налетело индийское торговое судно «Ниневия». На берегу его матросам и пассажирам пришлось отбиваться от аборигенов.

На рифы недалеко от Норт-Сентинела налетело индийское торговое судно «Ниневия». На берегу его матросам и пассажирам пришлось отбиваться от аборигенов. 1880 год. Британские колониальные власти похитили шестерых обитателей острова: пожилого мужчину, женщину и четверых детей. Мужчина и женщина не пережили плавания, а дети заболели, поэтому их решили вернуть.

Британские колониальные власти похитили шестерых обитателей острова: пожилого мужчину, женщину и четверых детей. Мужчина и женщина не пережили плавания, а дети заболели, поэтому их решили вернуть. 1896 год. На Норт-Сентинеле спрятался беглый каторжник. Преследователи нашли его тело, из которого торчали многочисленные стрелы. Глотка беглеца была перерезана. Спустя три года похожий случай с другими преступниками, скрывавшимися на острове, упоминал британский колониальный администратор Андаманских островов.

На Норт-Сентинеле спрятался беглый каторжник. Преследователи нашли его тело, из которого торчали многочисленные стрелы. Глотка беглеца была перерезана. Спустя три года похожий случай с другими преступниками, скрывавшимися на острове, упоминал британский колониальный администратор Андаманских островов. 1974 год. Аборигены обстреляли из луков съемочную группу National Geographic, которая приплыла на Норт-Сентинел в сопровождении вооруженных полицейских. Режиссеру стрела попала в ногу.

Аборигены обстреляли из луков съемочную группу National Geographic, которая приплыла на Норт-Сентинел в сопровождении вооруженных полицейских. Режиссеру стрела попала в ногу. 1981 год. Около 50 обитателей острова хотели взять на абордаж торговое судно Primrose, потерпевшее крушение у его берегов. Моряки круглые сутки дежурили на борту с топорами, обрезками труб и ракетницами и в итоге дождались спасения.

Около 50 обитателей острова хотели взять на абордаж торговое судно Primrose, потерпевшее крушение у его берегов. Моряки круглые сутки дежурили на борту с топорами, обрезками труб и ракетницами и в итоге дождались спасения. 2006 год. Аборигены убили двух индийских рыбаков, которые сели на мель неподалеку.

Аборигены убили двух индийских рыбаков, которые сели на мель неподалеку. 2018 год. На Норт-Сентинел неоднократно плавал 26-летний американский миссионер. Третья попытка прочитать проповедь аборигенам кончилась тем, что его убили, набросили на тело веревку и утащили вглубь острова. Что было дальше, неизвестно.

Фото: Martin Harvey / Getty Images

Выходец с Украины, приплывший на остров Норт-Сентинел, оказался искателем острых ощущений

Искателя приключений, задержанного в Индии, зовут Михаил Поляков, ему 24 года, он гражданин США. По сведениям NDTV, его отец с Украины.

Поляков готовил поездку на Норт-Сентинел несколько месяцев. Первую попытку, предпринятую 18 октября 2024 года, сорвали сотрудники индийской гостиницы. В январе он вернулся в Индию и пытался найти мотор для надувной лодки. Это ему, видимо, удалось, потому что 26 марта он присоединил мотор к лодке, купил топливо и спустя три дня отправился к острову.

В 10 часов утра 29 марта Поляков прибыл на Норт-Сентинел. Прежде чем выйти на берег, он осмотрел окрестности в бинокль. Рядом никого не было видно

Тогда Поляков осторожно высадился на берег и положил на песок кокос и банку с газировкой, которые привез в подарок жителям острова. Спустя примерно пять минут, взяв образец песка и записав видео на камеру GoPro, он вернулся в лодку.

Поляков около часа сидел в лодке и ждал появления аборигенов. Когда они не пришли, он безуспешно пытался привлечь их внимание при помощи свистка. В итоге ему пришлось вернуться, так и не увидев обитателей острова.

Поскольку индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу, после возвращения Полякова задержали. Видео, которое он снял, подтвердило, что он действительно был на острове. Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск и до Норт-Сентинела ездил в Афганистан.