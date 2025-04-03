Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

Авантюрист из США побывал на острове аборигенов, расправляющихся с чужаками

В Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там в полной изоляции от мира живут аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией, пишет издание The Times of India.

Задержанного зовут Михаил Поляков, ему 24 года. По сведениям NDTV, его отец — выходец с Украины. Поляков готовил поездку на Норт-Сентинел несколько месяцев. Первую попытку, предпринятую 18 октября 2024 года, сорвали сотрудники индийской гостиницы. В январе он вернулся в Индию и пытался найти мотор для своей надувной лодки. По-видимому, это ему удалось, потому что 26 марта он присоединил мотор к лодке, купил топливо и спустя три дня отправился к острову.

В 10 часов утра 29 марта Поляков прибыл на Норт-Сентинел. Перед высадкой он осторожно осмотрел окрестности в бинокль. Встреча с аборигенами представляла смертельную опасность: в прошлом они без колебаний расправлялись с чужаками, которые приблизились к их территории. Но на этот раз рядом никого не оказалось. Тогда Поляков выбрался на берег и положил на песок кокос и банку с газировкой, которые привез в подарок жителям острова. Спустя примерно пять минут, взяв образец песка и записав видео на камеру GoPro, он вернулся в лодку.

Поляков около часа сидел в лодке недалеко от острова и ждал появления аборигенов. Когда они не пришли, он безуспешно пытался привлечь их внимание при помощи свистка. В итоге ему пришлось вернуться, так и не увидев местных жителей.

Поскольку индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу, после возвращения Полякова задержали. Видео, которое он снял, подтвердило, что он действительно был на острове. Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск, и до Норт-Сентинела ездил в Афганистан.

Норт-Сентинел — небольшой остров в Бенгальском заливе. Аборигены, которые его населяют, живут подобно людям до каменного века. Об их жизни и даже численности почти ничего неизвестно.

В 2006 году обитатели острова расправились с двумя индийскими рыбаками, которые сели на мель неподалеку. В 2018 году на Норт-Сентинел неоднократно плавал 26-летний американский миссионер Джон Аллен Чау. Третья попытка прочитать проповедь аборигенам кончилась тем, что его прикончили, набросили веревку, и утащили вглубь острова.