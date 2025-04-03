Выкинувшему из окна четвертого этажа кота блогеру избрали меру пресечения

В Москве суд избрал меру пресечения блогеру, выкинувшему кота с четвертого этажа

Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения 40-летнему блогеру-художнику Ивану Namer, выкинувшему кота из окна четвертого этажа дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогеру назначили запрет определенных действий. Он обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях») УК РФ.

Иван Namer опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он выкидывает своего питомца с четвертого этажа. Мужчина заявил, что сделал это на эмоциях из-за того, что животное в очередной раз сломало свой лоток. Также, признался блогер, другой причиной стало то, что он расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Позднее Namer записал видео с котом и заявил, что животное здорово. Подписчики блогера вызывали полицию.