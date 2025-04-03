Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

Зеленский приехал в Сумскую и Черниговскую области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля приехал в Сумскую и Черниговскую области, расположенные на границе с Россией. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня две наши области: Чернигов, Сумщина. Стратегическое направление, граница с Россией», — написал он.

По словам президента, он хотел лично поблагодарить участников украинского вторжения в Курскую область России.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины запретило сдаваться в плен окруженным и заблокированным бойцам в Курской области. По словам представителя пророссийского подполья, исключений не делают даже для недавно мобилизованных и тяжелораненых.