ТАСС: ВСУ в Курахово охотились на жителей частных домов

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении нескольких дней прицельно били по жителям во дворах их частных домов в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом местная жительница сообщила ТАСС.

«Через хату начали взлетать дроны. Мы с мужем, он топил костер, чтобы есть сварить, а я посуду мыла. Он [дрон] поднялся над нами, повисел-повисел и начал скидывать [взрывчатку]», — вспоминает собеседница агентства. Женщина рассказала, что получила восемь осколочных ранений, а ее супруг — шесть.

Как утверждает жительница Курахово, ВСУ специально атаковали в то время, когда хозяева находились дома. Так, один из сбросов произошел сразу после того, как они с мужем затопили печь и из нее пошел дым.

Ранее жительница Селидово в ДНР Лилия Полякова рассказала о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины перед уходом из города.