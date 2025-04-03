Жителя Подмосковья избили за нежелание жить среди мусора

В Подмосковье задержали мужчин, избивших прохожего из-за замечания о мусоре

В подмосковных Мытищах полиция задержала двух 34-летнего и 22-летнего мужчин, избивших 46-летнего местного жителя за нежелание жить среди мусора. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 29 марта в полицию пришел потерпевший и заявил, что на него напали около дома на улице Дубки поселка Здравница. Выяснилось, что мужчина сделал замечание гражданам, которые выбрасывали мусор из окна квартиры. Тогда они набросились на потерпевшего. Его доставили в больницу.

Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в Мытищах полиция задержала мужчину, избившего волонтеров специальной военной операции.

