Американские власти указали на ошибку Европы по отношению к России

Вице-президент США Вэнс: Европа ошибается, называя Россию главной угрозой

Европейские страны ошибаются, называя Россию и Китай главной угрозой. С таким заявлением в интервью телеканалу Newsmax выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Главная угроза Европе — не Россия и не Китай. Главная угроза — ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности», — сказал он.

Американский вице-президент также указал на противоречие в политике европейских стран, декларирующих о российской угрозе и при этом закупающих газ у России.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что сотрудничество с Россией может быть более перспективным для США, чем сотрудничество с Европой.