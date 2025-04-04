Выгоду сотрудничества США с Россией и Европой сравнили

Политолог Ордуханян: США выгоднее сотрудничать с Россией, чем с Европой

Сотрудничество с Россией может быть более перспективным для США, чем сотрудничество с Европой, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он указал на то, что у государств сегодня много точек соприкосновения в экономике, политике и других направлениях.

«Сейчас складывается новый миропорядок, выстраиваются новые альянсы. И Россия с США могли бы сотрудничать по ряду вопросов. К примеру, понятно, что будущее «Северного потока-2», инфраструктурных предприятий Украины — это процесс обсуждения и торга между Москвой и Вашингтоном. Не зря в Штаты едет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев — потому что он наш главный специалист по инвестициям, и обсуждать он едет именно экономику», — сказал Ордуханян.

Кроме того, по словам политолога, интересы президентов России и США являются «нейтрально-доброжелательными» и на Ближнем Востоке, в отношении Ирана, Латинской Америки. Общими при новой администрации Вашингтона стали, как заметил Ордуханян, и ценности.

«С Европой у США нет и половины этих точек соприкосновения. Там политика другая абсолютно, это диссонанс. И тут есть окно возможностей для нас», —заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что дипломаты стран НАТО задались вопросом о том, нужно ли им увеличивать оборонные расходы, после изменения подхода Трампа и других американских официальных лиц к России. В частности, обращают внимание на то, что Россия не представляет угрозы для Запада.

