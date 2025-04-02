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14:36, 2 апреля 2025Мир

Заявления Трампа о России поставили НАТО в тупик

AP: НАТО усомнилась в увеличении трат на оборону после слов Трампа о России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Дипломаты стран — участниц Североатлантического альянса задались вопросом о том, нужно ли им увеличивать оборонные расходы после изменения подхода президента США Дональда Трампа и других американских официальных лиц к России. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Открытость в общении Трампа с Путиным и недавние положительные заявления некоторых официальных лиц США вызвали сомнения у союзников Вашингтона по НАТО. Вопрос в том, почему они должны тратить 5 процентов от ВВП на свои оборонные бюджеты, если Россия не представляет угрозы», — передает агентство слова дипломатов НАТО.

При этом авторы материала отмечают, что европейские страны и Канада «все же намерены тратить больше денег» на собственную оборону и на продолжение помощи Украине. Дополнительно сообщается, что на саммите НАТО, который пройдет с 24 по 25 июня, альянс повысит военный бюджет с нынешних 2 процентов «до более чем 3 процентов» от ВВП стран.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США подчеркнул, что потребует от альянса повышения военных трат до пяти процентов от ВВП.

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