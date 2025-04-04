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18:51, 4 апреля 2025Моя страна

Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

В Приамурье стало больше косуль и зайцев благодаря сознательным охотникам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приамурье выросла популяция косуль и зайцев. Об этом сообщается на сайте Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Специалисты завершили обработку данных, полученных в ходе зимних маршрутных учетов, и выяснили, что в регионе стало больше всех видов копытных животных. Самый заметный прирост показала сибирская косуля, популяция выросла на 3,5 тысячи особей.

Увеличилось и число изюбрей — их стало на 600 особей больше (прирост с 28900 до 29500). Лосей стало 1,2 тысячи больше. Подросла также численность северного оленя и кабарги. Прирост показали и некоторые виды пушных животных. Численность зайцев выросла на 3,5 тысячи особей, колонков стало на 700 зверьков больше.

«Положительная динамика численности копытных животных в регионе наблюдается на протяжении последних лет. С одной стороны, для копытных несколько зим подряд были удачными — не слишком многоснежными и холодными, животные могли без особых проблем прокормиться», — сказал начальник управления по охране животного мира Амурской области Алексей Абросимов.

По словам Абросимова, наблюдается снижение количества случаев браконьерства. Кроме того, амурские охотники становятся более сознательными и реже нарушают закон.

Ранее самца косули спасли от собак в селе Новокиевский Увал в Амурской области. Информация о «диком козлике», которого гоняла по улицам стая собак, поступила от местного таксиста.

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