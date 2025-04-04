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14:46, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самый эффективный способ борьбы с мошенничеством

Блогер Лебедев призвал повышать цифровую грамотность для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: Metametrica / YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о способе защиты от мошенников, который он считает самым эффективным. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Вообще самый эффективный способ борьбы с мошенничеством — это повышение цифровой грамотности населения», — констатировал он.

По словам Лебедева, чем больше человек знает о возможных угрозах и о правилах обращения с конфиденциальной информацией, тем эффективнее он сможет защититься от аферистов. В частности, блогер призвал провести беседы с детьми и пожилыми людьми, чтобы они не стали жертвами мошенничества. «Если тебе звонят из московского уголовного розыска, можно попросить телефончик и проверить, настоящий ли это телефончик», — привел дизайнер одно из правил.

Ранее Лебедев также посоветовал рассказывать пожилым людям о возможных угрозах со стороны мошенников. Он назвал эту меру не менее эффективной, чем действия государства по борьбе со злоумышленниками.

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