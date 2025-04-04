«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж спортивного внедорожника

«АвтоВАЗ»: Продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport 5 начнутся 5 апреля

Продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport 5 начнутся 5 апреля. Дату поступления новых автомобилей в реализацию назвал «АвтоВАЗ».

Рекомендованная розничная цена новой модели будет стартовать от 1,699 миллиона рублей. Продажи начнутся в день рождения легендарного внедорожника. Сначала автомобили можно будет купить только в ряде российских регионов, позднее их обещают распространить по всем официальным дилерским центрам Lada в России.

Спортивная версия Niva Legend получила порядка 140 конструктивных изменений: она оснащена 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиных силы. Niva Sport способна разогнаться до 100 километров в час за 11,8 секунды. Машина может развивать максимальную скорость до 162 километров в час.

«В разработке модели использованы технологии, проверенные в серьезных соревнованиях, в том числе на легендарном ралли-марафоне "Шелковый путь", победителем которого NIVA стала в 2024 году», — отмечают представители бренда.

Кроме того, у новой модели усилен кузов, установлена более эффективная тормозная система: передние тормоза — вентилируемые дисковые, задние — дисковые. Также она оснащена амортизаторами с гоночными настройками. С целью улучшения управляемости в задней подвеске применен стабилизатор поперечной устойчивости, а балка заднего моста была усилена.

Ранее стало известно, что из-за затоваривания и провала продаж «АвтоВАЗ» начал скрытно сокращать производство. Сообщалось, что руководство рассматривает вопрос о приостановке работы завода в Тольятти и об отмене дополнительных смен для работников. При этом в самой компании заявили, что не планирует останавливать производство или снижать скорость сборочных линий.