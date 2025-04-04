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12:54, 4 апреля 2025Экономика

Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

Mash: АвтоВАЗ решил скрытно сократить производство из-за провала продаж
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» начала скрытно сокращать производство. Об этом сообщило издание Mash.

По его данным, причинами такого решения стали затоваривание и провал продаж. Есть информация, что руководство рассматривает вопрос о приостановке работы завода в Тольятти. Кроме того, сообщается об отмене дополнительных смен для работников. Некоторым уже заявили, что в мае им предстоит отдыхать.

Впрочем, информации об урезании заработных плат пока нет, хотя идут разговоры о снижении премий. Не исключено, что упадут доходы тех, кто сильно зависел от переработок. Однако вопрос о сокращениях действующих рабочих пока не поднимался.

При этом сама компания заявила изданию, что не планирует останавливать производство или снижать скорость сборочных линий. Там заявили о финансовой устойчивости компании.

Ранее президент «АвтоВАЗа» заявил о драматично резком падении мартовских продаж. За месяц удалось реализовать 28,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 33 процента меньше.

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