«АвтоВАЗ» сообщил о драматическом падении продаж автомобилей

«АвтоВАЗ» сообщил об упавших на треть продажах машин в марте

«АвтоВАЗ» сообщил о резком падении продаж машин в марте, которое президент концерна Максим Соколов назвал драматическим. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, за месяц было продано 28,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 33 процента меньше, чем в тот же период годом ранее. При этом, отмечается в материалах, в целом отечественный авторынок сократился в начале весны еще сильнее, на 44,4 процента.

По словам Соколова, падение рынка подтверждает соответствующий прошлогодний прогноз, что связано, по его словам, с влиянием высокой ключевой ставки, ужесточением требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов, а также «почти полумиллионными стоками автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу».

В то же время в сравнении месяц к месяцу показатель продаж российского автоконцерна снова вырос. К февралю он прибавил 7,4 процента, тогда как ранее, к январю, подскочил более чем на четверть. Падение объемов реализации год к году в феврале также было не таким значительным, составив 4,2 процента.

Лидером в модельном рейтинге продаж «АвтоВАЗ» стала Lada Granta, нарастив к февралю продажи на 22,5 процента, до 11,8 тысячи авто (плюс 22,5 процента к февралю). На второй позиции в нем — Lada Vesta, тираж которой в марте составил 7,1 тысячи штук.

Продажи Lada в 2024 году составили 458 993 единицы, что на треть больше, чем годом ранее и выше изначального плана в 450 тысяч машин. В июне компания повысила его до 470 тысяч, но этого уровня достичь в итоге не удалось. В планы по экспорту «АвтоВАЗ» уложился, увеличив его уровень к 2023-му в четыре раза.