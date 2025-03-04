В России стали меньше продавать машин «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ»: В феврале 2025 продажи машин бренда снизились на 4,2 процента

В феврале 2025 года продажи машин «АвтоВАЗа» снизились на 4,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

За месяц официальные дилеры LADA реализовали 26 716 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 28,4 процента больше, чем в январе 2025-го, однако ниже показателей прошлого года. При этом, отмечают в компании, продажи «значительно лучше» динамики российского автомобильного рынка, который, по данным компании, сократился в феврале на 25 процентов.

Лучше всего показала себя LADA Vesta: в феврале был продан 8601 автомобиль (плюс 38,9 процента в месячном выражении и плюс 26,1 — в годовом). Активнее всего при этом реализовывали автомобили LADA Granta: продажи линейки за месяц выросли на 15,2 процента, до 9602 автомобилей. Универсалы Largus продали в количестве 2019 единиц, а фургоны — 647 штук.

Результаты внедорожника LADA NIVA Legend выросли на 39,8 процента, до 2621 единицы. Продажи LADA NIVA Travel составили 2529 автомобилей (плюс 1,3 процента в месячном выражении).

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее пожаловался на падение продаж автомобилей Lada. По его словам, запасы машин на складах близки к 100 тысячам при норме 60 тысяч, что представляет собой «отяжеляющий фактор для финансовой модели в целом».

В условиях рекордной высокой ключевой ставки комитет по экономической политике Совета Федерации предложил правительству несколько мер поддержки отечественного автопрома. Производителей хотят обеспечивать оборотными средствами за счет госпрограмм, компенсировать им проценты по кредитам, а также стимулировать покупки российских автомобилей.