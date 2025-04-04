Бастрыкин призвал снимать кинофильмы о героях СВО

Бастрыкин: Необходимо снимать художественные фильмы об участниках СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

Бастрыкин отметил, что, кроме документальных проектов, фильмов о героях СВО нет. Во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин, вспоминает он. Современным авторам пора задуматься о создании кинофильмов про участников СВО, так как молодому поколению необходимы примеры героизма и самоотверженности, заключил Бастрыкин.

Ранее актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино об СВО.