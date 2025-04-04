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09:35, 4 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин призвал снимать кинофильмы о героях СВО

Бастрыкин: Необходимо снимать художественные фильмы об участниках СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

Бастрыкин отметил, что, кроме документальных проектов, фильмов о героях СВО нет. Во время Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин, вспоминает он. Современным авторам пора задуматься о создании кинофильмов про участников СВО, так как молодому поколению необходимы примеры героизма и самоотверженности, заключил Бастрыкин.

Ранее актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино об СВО.

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