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11:43, 4 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин призвал тщательнее искать в интернете деструктивный контент

Глава СК Бастрыкин призвал активировать борьбу с деструктивным контентом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо активировать работу по выявлению и пресечению деструктивного контента в интернете. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам главы СК, необходим жесткий контроль со стороны государства за распространением информации среди подростков. В ряде регионов уже созданы центры информационной и психологической помощи для молодежи.

Бастрыкин также отметил, что отсутствие жизненных ориентиров, дел и увлечений могут быть причинами подростковой преступности.

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