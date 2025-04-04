Бастрыкин призвал тщательнее искать в интернете деструктивный контент

Глава СК Бастрыкин призвал активировать борьбу с деструктивным контентом

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо активировать работу по выявлению и пресечению деструктивного контента в интернете. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам главы СК, необходим жесткий контроль со стороны государства за распространением информации среди подростков. В ряде регионов уже созданы центры информационной и психологической помощи для молодежи.

Бастрыкин также отметил, что отсутствие жизненных ориентиров, дел и увлечений могут быть причинами подростковой преступности.